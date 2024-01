I ragazzini terribili di Patanè tornano dal Friuli con zero punti ma con la consapevolezza nel girone di ritorno di potersela giocare con tutti. Contro una squadra costruita per vincere il girone A di serie A2 e meritatamente in vetta hanno tenuto in scacco per più di un tempo la compagine friulana. Il vantaggio di Merlo da calcio d’angolo è stato difeso a lungo e all’intervallo il punteggio recitava un 3 a 2 che non faceva vedere tanta differenza tra le due squadre in campo. Nella ripresa poi l’allungo del Maccan che andava sul 5 a 2, risultato ritoccato da Ibra per il 5 a 3 finale con un gruppo a cui mancavano lo squalificato Scavino e due infortunati di peso come capitan Curallo e Vitellaro. Dopo la fatica di sabato, ben 9 ore di viaggio tra andata e ritorno, diversi giocatori sono scesi nuovamente in campo oggi con l’Under 19 che ha portato a casa una vittoria in rimonta contro la CDM. Il girone d’andata finisce ma non la grinta fin dalla prossima partita in trasferta contro Rovereto all’andata sconfitta da Curallo e soci.

Maccan Prata 5 Orange 3 (3 – 2 pt)

foto di repertorio