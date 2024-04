Rally Era chiama e gli appassionati rispondono con il tutto esaurito. Le prenotazioni sono andate a ruba in pochi giorni e venerdì 5 aprile il Teatro Alfieri di Asti sarà al completo per la serata “Stratosferica!” in onore della regina dei rally: la Lancia Stratos. Un nuovo appuntamento, dedicato alla promozione e alla divulgazione del patrimonio storico e culturale del motorsport italiano, che segna il ritorno in grande stile di Rally Era dopo il successo delle edizioni del 2015 e 2017. A 50 anni dalla conquista del suo primo Campionato del Mondo Rally – era il 1974 – verrà celebrato il glorioso marchio Lancia con la sua iconica e imbattibile Stratos: la vettura che ha segnato l’inizio di una storia irripetibile durata quasi due decenni e che ha portato il Costruttore piemontese sull’Olimpo dei rally grazie alle successive vittorie delle eredi Lancia Rally 037, Delta S4 e Delta Integrale.

Sin dal pomeriggio del 5 aprile, nell’area esterna del Teatro Alfieri sarà possibile ammirare un’esposizione di vetture dal prezioso pedigree sportivo, tra cui la Lancia Stratos e la Fiat 124 Spider della Fondazione Gino Macaluso per l’Auto storica, che accoglieranno i visitatori all’ingresso. Lì, alle 19,30, il pubblico prenotato potrà godere dell’aperitivo realizzato da “Monferrato Rural Food”, brigata di cucina del Monferrato: una degustazione di prodotti della pregiata tradizione enogastronomica piemontese e monferrina, perfetto abbinamento tra la cultura del gusto e la cultura dei motori.

Alle ore 21 saliranno quindi sul palco del Teatro Alfieri i principali protagonisti di “Stratosferica!”, per dare vita ad una serata carica di emozioni: i tecnici Gianni Tonti, Piero Gobbi e Piero Spriano, i piloti Tony Carello, Mauro Pregliasco, Adartico Vudafieri, Tony Fassina (ultimo vincitore di un rally mondiale al volante della Stratos), un collegamento in diretta con il grande stratega dei rally, Cesare Fiorio. Protagonisti di uno sport automobilistico – il rally –, che durante la sua “Golden Age” portava sulle strade del mondo migliaia e migliaia di appassionati spettatori entrando nella leggenda. Racconti, immagini, suoni e infine “lei”, sua maestà la Stratos, vera diva di questa serata condotta da Nicola Villani e Luca Pazielli, voci e volti noti del motorsport tricolore.

Rally Era è un’iniziativa organizzata e promossa dalla Fondazione Monferrato On Stage e dal San Damiano Rally Club, gode dei patrocini della Regione Piemonte e del Comune di Asti ed è supportata da partner prestigiosi come Pirelli, Consorzio del Barbera Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e Pistal Racing.