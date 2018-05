Il presidente della Provincia di Asti Marco Gabusi ha incontrato il nuovo Questore di Asti Alessandra Faranda Cordella che ha sostituito Filippo Di Francesco, in quiescenza. Illustre e prestigioso il curriculum del neo Questore, ricco di molteplici esperienze in varie Regioni d’Italia.

Durante l’incontro, che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 3 maggio, Gabusi ha presentato al nuovo Capo della Polizia le priorità del territorio astigiano ed illustrato le difficoltà, in termini di sicurezza, in cui si trovano ad operare i 118 sindaci della provincia di Asti. Già nel 2015 i sindaci astigiani si erano mobilitati per fronteggiare l’emergenza criminalità e avevano inviato varie comunicazioni al Ministero dell’Interno con l’obiettivo di sollecitare la nomina di un nuovo Prefetto allorchè il dott. Faloni era stato trasferito ma soprattutto con l’intento di incrementare le forze dell’ordine sul territorio.

Il nuovo Questore, affermando che il controllo del territorio è l’obiettivo primario, ha assicurato la sua collaborazione a supportare gli enti per la sicurezza, la prevenzione e il contrasto della criminalità anche tramite la preziosa collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Il presidente Gabusi ha omaggiato il neo Questore di alcune pubblicazioni della Provincia di Asti che illustrano le peculiarità e le eccellenze enogastronomiche, culturali e turistiche del territorio astigiano.