Si terranno domani, sabato 20 aprile, a Costigliole, i funerali di Jacopo Gallo, il ragazzo non ancora maggiorenne che martedì sera ha perso la vita in un incidente motociclistico in strada Ville.

L’ultimo addio al giovane, studente al quarto anno all’indirizzo informatico dell’Artom e grande appassionato di calcio, sport che ha praticato fin da quando era piccolo, è previsto alle 13.30 nella parrocchiale del paese. Questa sera, alle 20.30, nella stessa chiesa verrà recitato il rosario.

Una notizia, quella della tragica scomparsa del ragazzo, che ha sconvolto molte comunità compresa quella scolastica. I suoi compagni di scuola, proprio per commemorarlo in questi giorni hanno deciso di “spegnere” i motori delle loro moto e motorini, accompagnando i mezzi a mano all’uscita dell’istituto. Come se il silenzio fosse l’unico strumento per urlare tutto il loro dolore e tutto il loro sgomento.

Jacopo lascia papà Massimo e mamma Francesca e i fratelli gemelli Mattia e Azzurra con i quali condivideva la passione per il pallone.