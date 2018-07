C’è anche un’astigiana fra i 25 condannati ieri dalla Corte d’Appello di Torino in quella vicenda che viene definita la “Rimborsopoli Piemontese”. Si tratta dell’ex consigliera regionale Rosanna Valle, assolta in primo grado, è stata ora condannata dai giudici torinese a 2 anni e 4 mesi. Fra i consiglieri e gli indagati nel periodo della legislatura dal 2010 al 2014, anche l’allora presidente della Regione Roberto Cota, anche lui già assolto in primo grado di giudizio.