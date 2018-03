Ad Asti il 15 e 16 marzo si terranno due giornate di incontri e riflessioni su etica, legalità e Whistleblowing, organizzati dalla giornalista e scrittrice Laura Calosso con la partecipazione di Andrea Franzoso – autore de “Il Disobbediente” – e Nicoletta Parisi, componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Venerdì 16 si terrà un corso per avvocati sul Whistleblowing (significa letteralmente “soffiare nel fischietto”: come l’arbitro che fischia per fermare il gioco sporco, il whistleblower è colui che denuncia corruzione e malaffare), organizzato da Laura Calosso in collaborazione con Lions Club Asti Host, presieduto dall’Avv. Alessandro Agostinucci. Introduzione a cura del presidente del Tribunale di Asti, Giancarlo Girolami e relazione del procuratore della Repubblica, Alberto Ernesto Perduca.

Giovedì 15 marzo alle 21 alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti Laura Calosso presenterà il libro di Andrea Franzoso “Il Disobbediente”, edito da Paper First, con prefazione del giornalista Gian Antonio Stella e postfazione di Raffaele Cantone, presidente di A.N.A.C. Autorità nazionale anticorruzione.

La vicenda di Andrea Franzoso, che nel 2015 denunciò le spese folli del presidente di Ferrovie Nord subendone pesanti conseguenze (fino alla perdita del lavoro) ha avuto un’eco nazionale ed è stata raccontata dai principali quotidiani e da molte trasmissioni televisive (Report, Otto e mezzo, Le Iene, Agorà, L’Arena, Nemo, Quante Storie, Le parole della settimana di Massimo Gramellini, L’Aria che tira, Unomattina, etc.).

Andrea Franzoso è stato il portabandiera della legge sul whistleblowing, recentemente approvata dal nostro Parlamento ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La legge 179/2017 introduce tutele per i dipendenti pubblici e privati che segnalano fatti illeciti di cui siano venuti a conoscenza all’interno del loro luogo di lavoro.

Che cosa succede se un dipendente decide di non volgere lo sguardo altrove quando si accorge che il capo della sua azienda ruba? Se di fronte al dilemma: salvare la propria carriera o la propria coscienza, opta per quest’ultima? Nel febbraio 2015, Andrea Franzoso, all’epoca funzionario dell’internal audit di Ferrovie Nord Milano, scopre che il suo presidente utilizza denaro pubblico per i propri interessi. Fra le spese pazze c’è veramente di tutto: abiti firmati, viaggi, poker online, film porno, argenteria, prodotti di elettronica, toelettatura del cane, profumeria, articoli per la casa, 124mila euro di telefonate fatte dai suoi familiari coi cellulari aziendali, oltre 180 mila euro di multe accumulate da suo figlio con l’auto aziendale etc. Ma ci sono anche tre quadri per l’ex presidente della Regione Lombardia, una stampa antica per il comandante dei carabinieri e così via. Franzoso segnala il tutto internamente, ma gli dicono: «Lascia stare». Decide allora di andare dalle forze dell’ordine per presentare un esposto. Da quel momento parte un’inchiesta della Procura di Milano per peculato e truffa aggravata: il presidente è costretto a dimettersi ed è rinviato a giudizio. Andrea Franzoso, inizia a subire ritorsioni e il trasferimento in un altro ufficio, senza più alcun compito di controllo. Attorno a lui si fa il vuoto: i colleghi gli voltano le spalle e lo evitano. Infine, perde il lavoro. Il 24 ottobre 2017, l’ex presidente di Ferrovie Nord è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere. Ne “Il Disobbediente” Andrea Franzoso racconta questa vicenda, con una riflessione sul senso della sua scelta e sulle questioni che ne discendono: vale la pena essere onesti? Oggi lavora come autore televisivo per Loft, la casa di produzione e piattaforma web-tv del Fatto Quotidiano.

Ingresso libero

Andrea Franzoso incontrerà gli studenti delle scuole astigiane nei giorni 15 e 16 marzo (con il patrocinio e il supporto organizzativo del Provveditorato agli Studi di Asti).

Venerdì 16 marzo alle 14 presso Uni- ASTISS ,Polo Universitario Asti Studi Superiori, corso rivolto agli iscritti Ordine degli Avvocati organizzato da Laura Calosso con la collaborazione di Lions Club Asti Host.

Questo il programma:

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Introduzione a cura del Presidente del Tribunale di Asti, Dott. Giancarlo Girolami.

Saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Asti, Avv. Marco Venturino e dell’Avv. Alberto Avidano, Camera Penale di Asti.

Modera l’Avv. Alessandro Agostinucci

RELAZIONI

Dott. Alberto Ernesto Perduca

Titolo della relazione:

Quali spunti dall’Unione Europea in tema di Whistleblowing?

Prof.ssa Nicoletta Parisi

Titolo della relazione:

Le novità introdotte dalla L.179/2017. La tutela dei whistleblower.

Dott. Andrea Franzoso

Titolo della relazione:

“Ho denunciato il mio presidente”: case history sullo scandalo spese pazze in Ferrovie Nord Milano. Da una vicenda di cronaca alla legge per tutelare chi denuncia illeciti sul proprio luogo di lavoro.

Avv. PierMario Morra

Titolo della relazione:

Whistleblowing: come cambiano i modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001

RELATORI

Dott. Alberto Ernesto Perduca – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti

Prof.ssa Nicoletta Parisi – Componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Professore ordinario di Diritto Internazionale ed Europeo, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Consulente giuridico della Commissione dell’Unione Europea e di Transparency International-Italia.

Dott. Andrea Franzoso – Laurea in Giurisprudenza, baccalaureato in Filosofia e Master in Business Administration (MBA) presso SDA Bocconi. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e per otto anni ha prestato servizio come ufficiale dei carabinieri, congedandosi col grado di capitano. In Ferrovie Nord Milano si è occupato di organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001. Oggi lavora come autore televisivo per Loft, la casa di produzione tv del Fatto Quotidiano.

Avv. PierMario Morra – Avvocato penalista e componente Organismo di Vigilanza.