Crollo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre, a Moncalvo. Il muraglione di contenimento che costeggia la strada principale della cittadina è venuto giù. Una valanga di tufo e mattoni dell’antica cinta muraria che si è portata dietro anche in campetti dell’oratorio è piombato in strada. Già mesi addietro, per colpa delle copiose piogge, il muraglione aveva presentato alcune criticità ma le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi avrebbero dato il colpo di grazia.

La frana ha costeggiato il palazzo che si trova dall’altra parte della strada sul quale sono finiti detriti e macerie. Da capire se verrà evacuato e quali siano le condizioni delle altre abitazioni.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.