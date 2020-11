Scontro questa mattina sulla ex statale per Torino nel tratto tra Villafranca e Dusino San Michele. Poco prima della curva della Migliarina una Opel Meriva che viaggiava verso Dusino ha perso il controllo, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, invadendo la corsia opposta e finendo contro un camion. L’autista del mezzo ha cercato di evitare l’impatto accostandosi il più possibile al guard rail ma non è servito. Nonostante il violento impatto il giovane al volante della Opel ha riportato solo lievi ferite. Illeso il conducente del camion. Sul posto oltre ai carabinieri del radiomobile di Villanova anche i vigili del fuoco.