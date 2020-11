E’ in corso in questo momento il montaggio della tensostruttura esterna al pronto soccorso dell’ospedale Massaia. La struttura verrà stata installata dai militari davanti al pronto soccorso.

Una scelta fatta dalla Regione Piemonte in collaborazione con i vertici dell’Asl. Si tratta di tende che serviranno in particolare ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso come area di pre-triage e sala d’attesa.