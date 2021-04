Con il continuo aumentare dei praticanti degli sport outdoor e frequentatori dei bellissimi sentieri che attraversano le colline astigiane, si è ripresentata la necessità di incrementare l’operatività dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Asti per quanto riguarda il soccorso in zone impervie. Per questo ieri, mercoledì 14 aprile, si è tenuta un’esercitazione sui sentieri di Valmanera, percorsi quotidianamente da decine di appassionati di trekking e mountain bike, dove si sono impegnati i 25 vigili del fuoco del nucleo SAF astigiano, simulando il soccorso ed il recupero di un biker infortunato.Il Nucleo SAF ( speleo/alpino/fluviale) è formato da operatori specializzati in soccorsi in zone impervie, ipogee, montane e fluviali, oltre agli impieghi nelle calamità come ad esempio Rigopiano. Nell’occasione il Comando Provinciale ha voluto portare un saluto di commiato al capo reparto Danilo Guglieminetti che dopo 38 anni di onorato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, impiegato come elisoccorritore negli scenari più operativi a livello Nazionale e Coordinatore del Nucleo SAF astigiano, sarà collocato in quiescenza nei prossimi giorni.Gli succederà alla guida dei SAF Astigiani il Capo Reparto Cavalli Francesco, anch’egli proveniente da un decennio di esperienza presso il Nucleo Elicotteri Piemonte.