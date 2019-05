Una villa a Vaglierano del valore di 300 mila euro ma anche un’auto nuova di zecca, appena uscia dalla concessionaria. E’ quanto sequestrato dai carabinieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione a un provvedimento adottato dal tribunale di Torino nei confronti di un 56enne originario della provincia di Cuneo, ma da anni residente nell’Astigiano.

Si tratta di un sequestro preventivo frutto di una proposta avanzata dalla procura di Asti dopo che gli accertamenti svolti dai carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria e di Cherasco avevano rivelato che l’uomo, con non poche pendenze e condanne per delitti da lucro, in particolari truffe e furti in abitazione, disponeva di un patrimonio il cui valore era del tutto sproporzionato al modesto reddito dichiarato al fisco.

Così, pochi giorni fa, è scattato il sequestro. Il tribunale di Torino ha fissato l’udienza al 10 luglio quando deciderà se confiscare detti beni come pure richiesto dalla Procura di Asti.