Nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile, nella Prefettura di Asti, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Asti Claudio Ventrice, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Asti e del Comandante della Polizia Municipale di Asti.

Come primo argomento sono stati esaminati nel dettaglio gli aspetti di safety e security legati agli eventi in programma nel Capoluogo in occasione degli imminenti “Festeggiamenti Patronali di San Secondo”, illustrati dai professionisti incaricati della redazione del Piano di Sicurezza delle manifestazioni in parola.

Nel corso dell’incontro sono state valutate le modalità di svolgimento delle diverse manifestazioni programmate con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e logistici del “Tradizionale Spettacolo Pirotecnico“ del 1° maggio p.v., per il quale nella mattinata si è riunita, sempre in Prefettura, la Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti, nonchè della “Fiera Carolingia” prevista in data 3 maggio p.v..

In tale contesto, è stata coordinata l’azione delle Forze dell’Ordine e delle componenti deputate al soccorso ed elaborate le strategie generali a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, contemperando le esigenze di sicurezza con quelle dello svolgimento dei festeggiamenti.

A seguire è stato fatto un punto di situazione su alcuni episodi di danneggiamento avvenuti recentemente ai danni dei locali del “Movicentro” nel capoluogo, concordando, unitamente al proseguimento dell’azione repressiva-investigativa volta ad individuare ed assicurare alla giustizia gli autori dei reati in parola, l’intensificazione del controllo del territorio da parte della Polizia municipale nella zona interessata che potrebbe essere utilmente supportato da un incremento delle telecamere di videosorveglianza.