Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, mercoledì 21 luglio, a Serravalle. Intorno alle 21 per cause in corso di accertamento un furgone carico di materiale edile è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto. Le fiamme hanno interessato anche il muro dell’abitazione davanti alla quale il mezzo era parcheggiato, intaccando i contatori del gas. Per questo sono intervenuti anche i tecnici dell’Italgas per la messa in sicurezza dell’impianto. Sul posto anche i carabinieri. Non si registrano feriti.