Nella tarda serata di ieri, ad Asti, in frazione Valle Tanaro, i vigili del fuoco del comando di Asti sono stati impegnati in un delicato intervento di messa in sicurezza di un bombolone di gpl installato a servizio di un’abitazione che minacciava rovina. La squadra di Asti è stata costretta a procedere in via precauzionale allo svuotamento del bombolone con la tecnica dell’abbruciamento in torcia, bruciando il gas presente all’interno dello stesso che si trovava nei pressi dell’immobile pericolante. Ad assistere il personale dei vigili del fuoco di Asti, intervenuti con 7 unità e due mezzi, i colleghi del nucleo travasi di Torino. Non si segnalano danni a persone e cose.