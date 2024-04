Mercoledì 10 aprile alle 21 al Teatro Alfieri la Stagione Teatrale organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo continua con “Risate di gioia – Storie di gente di teatro”, spettacolo nato da un’idea di Elena Bucci.

Drammaturgia, scene, costumi, interpretazione, regia Elena Bucci e Marco Sgrosso, drammaturgia sonora e cura del suono Raffaele Bassetti, disegno luci Max Mugnai, tecnico luci Daria Grispino, macchinista Rocco Andreacchio, assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri, collaborazione ai costumi Marta Benini, Manuela Monti, produzione Le belle bandiere/ Centro Teatrale Bresciano. in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival-Campania Teatro Festival con il sostegno di Regione Emilia Romagna/Comune di Russi.

Come erano gli spettacoli del passato? Come risuonavano le voci? Come erano i gesti? E le prove? Quali le fatiche e il fascino del teatro di un tempo? E il pubblico? Artiste e artisti di ieri, famosi e dimenticati, girovaghi e vitali, idealisti e cialtroni, raffinati e appassionati, conducono il pubblico per mano tra camerini e palcoscenici di Ottocento e Novecento, sfiorando le luci del varietà fino ad affacciarsi al cinema. Attraverso studi preziosi, biografie, autobiografie, lettere e memorie di gente di teatro, lo spettacolo cerca le radici di un’arte che sia al centro della vita sociale, culturale e politica delle comunità.

Spiega Elena Bucci: “Nonostante la corsa veloce del nostro tempo, nonostante i silenzi siano spesso sovrastati dalle urla, basta guardare sotto la superficie delle cose per ritrovare intatta, come allora, la potenza del teatro, che trasforma e rivela. Cerchiamo suono, immagini e incanto di un patrimonio della tradizione che dimostra intatta la sua sovversiva vitalità”.

Biglietti: 23 euro, 18 euro loggione. Info e prenotazioni www.teatroalfieriasti.it 0141.399057-399040, biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17 e il giorno dello spettacolo dalle 15 fino a inizio rappresentazione. Biglietti disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it