Dall’inizio dell’anno, personale della Polizia di Stato – Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Asti ha effettuato servizi di osservazione nei pressi delle vie Bistolfi, Sanzio e Vecellio, ove diversi cittadini avevano segnalato movimenti di persone sospette nonché alcuni atti vandalici.

Dopo un attento monitoraggio, nella mattinata del 12 gennaio personale della Squadra Mobile, coadiuvato dal prezioso apporto dell’Unità Cinofila Antidroga della Polizia Locale di Asti, effettuava delle perquisizioni in due appartamenti insistenti nelle vie indicate che davano esito positivo.

Nell’occasione, veniva sottoposta a sequestro sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e marijuana, nonché all’interno di uno degli appartamenti materiale idoneo al taglio della sostanza; ciò permetteva di deferire un uomo e una donna per il reato di spaccio di sostanza stupefacente di lieve entità, nonché segnalare all’A.G. una seconda donna per la violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari in cui si trovava.

Le perquisizioni permettevano di interrompere un’attività di microspaccio ma soprattutto di dare immediato riscontro alle legittime esigenze di sicurezza della cittadinanza.