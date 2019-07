È deceduto ieri nella sua casa di Mombercelli Cesare Dagna 75 anni imprenditore, patron di “Grissitalia”, produzione industriale di pane e grissini. La sua vita di imprenditore l’aveva iniziata all’inizio degli anni Settanta con il suo piccolo forno nel centro del paese. Poi ha costruito nella piana lungo la provinciale per Asti il panificio industriale per rifornire di pane, grissini e altri prodotti da forno i piccoli e i grandi supermercati d’Italia. Già da tempo ai forni sono attivi i due figli Massimo e Roberto di 49 e 47 anni. I funerali sono previsti per domani, con funzione religiosa alle 16,30 nella chiesa del paese.