Rapina nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 4 settembre, alla farmacia del Palucco, alle porte di Asti. I fatti intorno alle 12.30 nella farmacia che si trova in località Palucco, appunto, lungo la ex statale per Torino. Dalle prime informazioni sembra che ad allertare i carabinieri siano stati gli stessi gestori che non avrebbero subito alcuna violenza. Ma gli inquirenti sono stretti nel massimo riserbo; al momento quindi n si conoscono i contorni esatti della rapina. Si sa con certezza comunque che gli inquirenti dell’Arma hanno preso in consegna i filmati delle telecamere di sicurezza della farmacia. Un elemento che si potrebbe rivelare utile all’idenficazione del, o dei, colpevoli.