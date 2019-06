Sono in corso le indagini degli inquirenti per fare luce sulla rapina avvenuta qualche sera fa in un’agenzia di scommesse di Canelli. Un uomo con il volto coperto si è introdotto nella Sisal Match Point e minacciando il cassiere si sarebbe fatto consegnare il denaro che aveva nella sua disponibilità. Poi la fuga. Sembra che prima di fare perdere le proprie tracce abbia sradicato il monitor della telecamera di sicurezza.