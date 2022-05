Con la cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 e l’allentamento di gran parte delle restrizioni precedentemente in vigore, l’Asl AT ha rinnovato la propria disponibilità ad ospitare, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, l’Ufficio del Posto Fisso di Polizia, dove presterà servizio un Ufficiale di Polizia Giudiziaria dalle ore 8 alle ore 14, dal lunedì al sabato. Sarà un punto di trattazione dei referti per le esigenze dell’Autorità Giudiziaria, ma anche di ascolto e di collegamento tra l’Ospedale e la Questura di Asti per monitorare le situazioni critiche, costituendo un servizio essenziale per la comunità.

A tal proposito l’Asl AT, nella persona del Direttore Generale Flavio Boraso, e il Questore della Provincia di Asti dottor Sebastiano Salvo rinnoveranno il Protocollo di Intesa in materia di collaborazione tra le due istituzioni con una firma congiunta che avverrà nei locali del Posto Fisso di Polizia, venerdì 27 maggio alle ore 10.