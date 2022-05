“Le Bollicine n Giro per l’Italia” è la nuova proposta dell’EnotecAmica di Campagna Amica Asti in programma martedì 31 maggio (ore 20,30), promossa in collaborazione con Tasting Brothers nell’ambito del calendario enoico Territori DiVini 2022.

Sette i calici di Bollicine protagoniste della degustazione guidata alla cieca in accompagnamento gastronomico con in prodotti del Mercato Contadino di Campagna Amica, per un viaggio attraverso storie, culture e tradizioni lungo l’intero stivale, con uno special guest fuori Paese.

Tutte rigorosamente Metodo Classico, le diverse proposte provengono da: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Sicilia.

A guidare la degustazione saranno Paolo Noto ed Eleonora Giroldi che, insieme ad Alex Vasario, compongono il trio Tasting Brothers. Eleonora e Alex si sono conosciuti tra lezioni dell’Ais, degustazioni e centinaia di bottiglie e, da compagni di banco, sono diventati “brothers”: fratelli di degustazioni e di nottate tra libri e bicchieri bucati. Paolo, colonna portante di EnotecAmica, si è invece aggiunto di recente. Tre giovani amici e una passione comune qual è il vino. Così, il desiderio di raccontarlo e di condividerlo con chi lo ama e lo vuole scoprire o riscoprire.

“Apprezzare il patrimonio enologico italiano è sempre una grande occasione di soddisfazione e lo diventa ancor più se al piacere dei sensi viene accostato un approfondimento tecnico-culturale così come Paolo ed Eleonora sapranno offrire durante la serata – sottolineano il Presidente Coldiretti Asti Marco Reggio e il Direttore Diego Furia.

Posti limitati (necessaria la prenotazione); costo serata euro 50,00. La degustazione si terrà presso il Salone Polivalente del Mercato Contadino di Corso Alessandria 271 Asti.

Info e prenotazioni: 337 1120058, oppure acquistando o regalando il biglietto online su www.enotecamica.it