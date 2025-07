L’estate, con le sue giornate luminose, le tavole all’aperto, i brindisi tra amici e la voglia di momenti leggeri ma autentici, è la stagione in cui il piacere del vino si fa più spontaneo, legato al calore della compagnia e alla bellezza di un paesaggio condiviso. In questo scenario, i vini del Monferrato, dalla Barbera d’Asti DOCG al Grignolino d’Asti DOC, fino al Piemonte DOC Rosato, si rivelano compagni ideali: freschi, versatili, conviviali. Vini che raccontano una terra generosa e appassionata, ma che sanno parlare il linguaggio del presente, fatto di gusto, semplicità e qualità.

“Le denominazioni del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato rappresentano un modello di equilibrio tra tradizione e innovazione. Come Consorzio, crediamo che la vera modernità stia nel saper offrire vini versatili, riconoscibili e coerenti con le nuove esigenze dei consumatori” afferma Vitaliano Maccario Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato “La Barbera d’Asti DOCG, il Grignolino d’Asti DOC e il Piemonte DOC Rosato, solo per citarne alcuni, parlano un linguaggio attuale: sono vini autentici, versatili, capaci di adattarsi a stagioni, stili di vita e abitudini nuove, senza perdere identità. La vera forza dei vini del Monferrato sta proprio qui: nell’essere contemporanei per vocazione, senza inseguire mode, ma offrendo risposte concrete a un consumatore sempre più attento alla qualità, alla bevibilità e al valore del vino che sceglie.”

Fresca e vibrante, la Barbera d’Asti DOCG, dimostra una sorprendente versatilità anche nei mesi più caldi. Servita intorno ai 14–16°C, rivela una personalità fruttata e dinamica, con note di ciliegia, mora, spezie dolci e una caratteristica acidità che dona energia al sorso. Perfetta da condividere nelle sere d’estate, la Barbera d’Asti servita fresca rappresenta una nuova idea di convivialità: più contemporanea, più pop, ma sempre all’insegna della qualità. Un vino che unisce tradizione e modernità, capace di incontrare il gusto di un consumatore curioso, attento e consapevole, che non rinuncia al piacere di un eccellente vino rosso, anche in piena estate. Il Grignolino d’Asti DOC è certamente uno degli antichi vitigni piemontesi che impreziosiscono il panorama vinicolo e trova la sua culla nel territorio compreso tra Asti e Casale Monferrato. La sua anima leggera ma complessa lo rende perfetto per essere servito fresco, tra i 12 e i 14°C. Una temperatura che ne esalta le note fruttate e di sottobosco spesso accompagnate da caratteristici sentori di pepe bianco. rivelandone la sorprendente attitudine contemporanea. Il Grignolino è un vino che gioca con il tempo e con le regole, e che oggi trova nuova linfa in un consumo più rilassato e quotidiano, capace di raccontare la profondità del Monferrato con un linguaggio moderno. Il Piemonte DOC Rosato si caratterizza per un colore che può variare dal rosa tenue al cerasuolo, con un profumo delicato e piacevole, spesso fruttato e floreale. Al palato, è fresco, secco e morbido, con una buona acidità e sapidità. Può essere ottenuto da un assemblaggio di uve tipiche del Monferrato, come Barbera, Dolcetto, Freisa, Nebbiolo, Croatina Cortese e Chardonnay. Delicato, con note di fiori freschi, frutta rossa e talvolta anche di glicine. Fresco, secco, morbido e armonico, con una buona acidità che lo rende piacevole. Ideale anche come aperitivo, si serve generalmente fresco, tra i 10 e i 12°C è il compagno ideale per le serate estive da trascorrere in riva al mare.