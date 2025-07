La due giorni della Carrettesca 2025, giunta alla XXIV edizione, ha registrato una grande affluenza di pubblico: persone di ogni età salite a Roccaverano nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno per rendere omaggio a uno dei formaggi simbolo del Piemonte, scoprire i tanti tesori gastronomici e naturali del territorio e…godersi un po’ di fresco.

Un week end all’insegna del sapore e del fare festa insieme, apertosi nella serata di sabato 28 con la degustazione guidata di Roccaverano DOP in abbinamento con i vini del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e con un percorso gastronomico in modalità street food a base delle tipicità locali proposte dalle Pro Loco del territorio.

Domenica 29 il clou della manifestazione con la mostra – mercato dei produttori del Consorzio di Tutela del Roccaverano DOP e tanti momenti di degustazione e approfondimento, con anche la consegna di riconoscimenti speciali.

A cominciare dall’elezione di Claudio Barisone, Presidente della Pro Loco di Ovrano e Presidente Nazionale della Delegazione Italiana dei Discepoli Escoffier, a Cavaliere del Roccaverano 2025 per aver sempre promosso il Roccaverano DOP durante la sua lunga e autorevole esperienza in campo gastronomico, al punto da aver inventato la FOC ROC, la focaccina tipica di Ovrano ripiena di questo squisito formaggio.

Grande interesse e partecipazione anche per i due “storici” concorsi della Carrettesca: “Il Miglior Roccaverano DOP in tavola 2025”, selezionato dalla giuria ONAF Delegazione di Asti insieme ad alcuni colleghi provenienti da altre zone d’Italia, e “Il Miglior Roccaverano DOP in Fiera”,concorso popolare votato dal pubblico presente alla manifestazione.

Ad aggiudicarsi il primo premio per “Il Miglior Roccaverano DOP in tavola 2025”, è stata la Cooperativa Agricola La Masca di Roccaverano, seguita dall’Azienda Agricola Buttiero & Dotta di Roccaverano e dall’Azienda Agricola Stutz di Mombaldone. Un concorso che, in generale, ha premiato idealmente tutti i produttori per l’altissimo livello di qualità complessivo riconosciuto dai Maestri Assaggiatori dell’Onaf di Asti, coadiuvati da colleghi provenienti da Torino, Milano, Parma, e Alessandria.

Il primo premio per il concorso popolare “Il Miglior Roccaverano DOP in Fiera” è invece andato all’Azienda Agricola Buttiero & Dotta di Roccaverano, seguita dall’Azienda Agricola Marconi di Monastero Bormida e dall’Azienda Agricola Borreani Vanda di Spigno Monferrato.

“Il grande valore di una manifestazione come la Carrettesca è quello di poterci ritrovare tutti insieme per fare festa e goderci due giornate all’insegna del sapore, della convivialità e della leggerezza – Racconta Matteo Marconi, Presidente del Consorzio di Tutela del Roccaverano DOP – Come Consorzio di Tutela del Roccaverano DOP e come produttori ci impegniamo ogni giorno per mantenere alta la qualità e la genuinità dei nostri prodotti nel rispetto di un disciplinare rigoroso e assolutamente prezioso: giornate come queste ci ripagano di tutti i sacrifici fatti e ci confermano che la strada intrapresa in questi anni è quella corretta”.

Una qualità di prodotto che, ancora una volta, è stata certificata dalla delegazione ONAF intervenuta alla manifestazione. “Mai come quest’anno abbiamo riscontrato una qualità complessiva molto alta da parte di tutti i produttori – Ha dichiarato Elio Siccardi, Delegato ONAF di Asti – Una uniformità di eccellenza che certifica una volta ancora il lavoro rigoroso da parte del Consorzio e la grande abnegazione di ogni singolo produttore. Riuscire a mantenere costante nel corso degli anni la qualità di prodotto, nonostante i numerosi ostacoli da affrontare, non ultime le problematiche dovute al cambiamento climatico, è un punto d’onore che va riconosciuto e che merita un applauso”.

Nel pomeriggio di domenica la Delegazione ONAF di Asti ha inoltre tenuto una masterclass da “tutto esaurito” per approfondire nel dettaglio le caratteristiche organolettiche del Roccaverano DOP e conoscerne le differenze di sapore ma anche di profumo e di colore a seconda delle varie stagionature. La masterclass è stata accompagnata dai vini del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e con Escamotage, il vino dell’Associazione Aroma di un territorio.

Anche i più piccoli sono stati protagonisti alla Carrettesca 2025. Il concorso “Alla scoperta delle stagioni nel viaggio delle capre e del formaggio”, indetto nei mesi scorsi dal Consorzio attraverso il coinvolgimento di circa 60 bambini delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo delle Quattro Valli, ha visto vincere il progetto della scuola di Castel Boglione ma, in generale, ha premiato tutti i piccoli partecipanti per la creatività e la fantasia dimostrate.

I laboratori di caseificazione, inoltre, hanno offerto a tutti i bambini intervenuti alla manifestazione la possibilità di divertirsi e imparare iniziando fin da subito a mettere le mani… nel latte.

Le iniziative del Consorzio non si fermano. Mentre proseguono gli appuntamenti presso la “Scuola del Roccaverano”, la vetrina dedicata alla DOP situata nella centrale Piazza Barbero 1 dell’omonimo borgo, domenica 6 luglio si svolgerà il primo appuntamento con le “Domeniche del Roccaverano DOP”, visite guidate in azienda per conoscere di persona i produttori e seguire passo dopo passo la nascita del formaggio.