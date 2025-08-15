Sono 515 i comuni piemontesi che hanno ottenuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento di “Comune turistico”. Tra questi, 61 si trovano in provincia di Asti, compresi i centri principali come il capoluogo, Canelli, Castagnole delle Lanze, Costigliole d’Asti, Nizza Monferrato e Villanova.

«Un sigillo dovuto a territori con caratteristiche geografiche differenti, ma cresciuti in maniera corale nella promozione e valorizzazione internazionale» – commenta Maurizio Rasero, presidente della Provincia e sindaco di Asti. «Altri sessantuno comuni che possono fregiarsi di un riconoscimento importante anche in termini attrattivi per i finanziamenti pubblici» – aggiunge Carlo Mancuso, consigliere delegato e sindaco di Castagnole Lanze.

La determina regionale porta la firma dell’assessorato al Turismo e garantisce ai comuni riconosciuti una maggiore visibilità e potenziali agevolazioni in ambito di promozione.

Elenco dei Comuni turistici astigiani:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Asti, Baldichieri, Belveglio, Calamandrana, Calliano Monferrato, Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castel Boglione, Castellero, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Costigliole d’Asti, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grazzano Badoglio, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Montabone, Montechiarco, Montegrosso, Montemagno Monferrato, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Penango, Piovà Massaia, Portacomaro, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Valfenera, Vigliano, Villafranca, Villanova, Vinchio.