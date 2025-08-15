Cocconato si prepara a ospitare la XXIV edizione di “Cocco… Wine”, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Piemonte, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre, con anteprima venerdì 5. La manifestazione è organizzata dall’associazione Go Wine, in collaborazione con il Comune e il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

Il centro storico diventerà una “strada del vino” a cielo aperto, tra degustazioni di Barbera d’Asti e di altre eccellenze piemontesi, prodotti tipici come la robiola di Cocconato e piatti della tradizione. Le cantine locali saranno affiancate da produttori ospiti, con “isole tematiche” dedicate all’Alta Langa, alla Sardegna e, solo domenica, al Moscato Wine Festival.

Il programma

Venerdì 5 settembre, anteprima con due appuntamenti: alle 18.30 degustazione guidata sulla Barbera d’Asti di Cocconato (riservata a stampa e operatori); alle 20, “Il Salotto di Cocco… Wine” al ristorante Cannon d’Oro, con menu speciale in abbinamento ai vini delle cantine locali (prenotazione obbligatoria).

Sabato 6 (ore 16-24) e domenica 7 (nuovo orario, ore 11-19) apertura del banco d’assaggio, con carnet di 8 degustazioni al costo di 16 euro (ridotti 14 euro online entro il 4 settembre; 12 euro soci Go Wine).

Il carnet include calice, taschina e braccialetto; ulteriori degustazioni si possono acquistare in loco. Domenica è prevista anche una degustazione guidata aperta al pubblico sulla Barbera a Cocconato, in Italia e nel mondo.

Tutti i dettagli e prenotazioni su gowinet.it.