Proseguono i monitoraggi degli alberi ad alto fusto nelle aree cittadine sia da parte degli agronomi che si occupano delle verifiche di stabilità degli alberi ad alto fusto per il nostro comune che da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

A seguito delle analisi esperite in data 10 giugno da parte degli ispettori del servizio Fitosanitario Regionale si è riscontrata la presenza del patogeno di Ceratocystis platani (cancro colorato) su quattro esemplari presenti sul nostro territorio.

Nelle prossime settimane verrà quindi data esecuzione all’ingiunzione di abbattimento di quattro platani in questione (tre in viale Pilone e uno nel Bosco dei Partigiani) che verranno precedute dall’abbattimento, sempre in Viale Pilone, di altri due esemplari che durante le verifiche di stabilità che sono state approfondite per mezzo di prove di trazione non risultano rientrare nei parametri di sicurezza.

Viale Pilone sarà quindi oggetto di interventi che porteranno alla variazione della viabilità ed alla chiusura al traffico di alcuni tratti proprio per eseguire tali abbattimenti in sicurezza.

Il giorno 11 luglio sarà oggetto di chiusura il tratto compreso tra Via Magenta e Via Ponte Verde su ambo le carreggiate, oltre che via Ponte Verde nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Alessandria e viale Pilone con direzione Corso Palestro dalle 7 fino a termine attività (indicativamente le 14).

Nella giornata del 17 luglio verrà eseguito l’abbattimento del platano infetto sito all’interno del Bosco dei Partigiani e, per necessità di cantiere, non sarà possibile parcheggiare nel parcheggio di Piazza Vittorio Veneto.

Il giorno 22 luglio verrà interessato da prima il tratto di Viale pilone compreso tra via Giuseppe Ferrero e via Cendola. In tale area, adiacente al distributore di benzina, non sarà possibile accedere sia ai pedoni che alle autovetture al fine di evitare la diffusione del patogeno; per evitare problemi alla circolazione, oltre che per la conclusione delle attività entro i limiti orari previsti dalla Circolare Regionale in vigore per le lavorazioni all’aperto in periodo di alte temperature, l’intervento inizierà alle ore 5.30 e non sarà possibile accedere a Viale Pilone da Volpini. Le operazioni procederanno nella stessa giornata sempre in Viale Pilone nel tratto compreso nei primi 70 metri circa tra Via Cendola e Via Maioglio in direzione centro città; sempre per evitare del diffondersi del patogeno sarà interdetto il traffico ciclopedonale e veicolare in detto tratto fino al completamento delle attività.

Sarà possibile accedere alle attività commerciali presenti in quel tratto del viale da via Maioglio o da via Allende.

“Si raccomanda il rispetto dei divieti di sosta soprattutto in tali aree al fine di poter procedere nel modo più veloce ed agevole evitando la spiacevole la rimozione di eventuali mezzi”, spiegano dal Comune.