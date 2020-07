Cambio di programma al festival AstiTeatro 42: lo spettacolo di Sergio Rubini “L’origine del mondo”, previsto per sabato 29 agosto alle 21,30 al Teatro Alfieri, è annullato per sopraggiunti impegni professionali dell’attore. In sostituzione andrà in scena “Ma tu sei felice?”, spettacolo con Claudio Bisio e Gigio Alberti, tratto dal libro omonimo di Federico Baccomo, produzione Solea srl, distribuzione Terry Chegia. Evento in collaborazione con Attraverso Festival

Due uomini seduti al bar. Parlano, parlano… Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Situazione strana. Ma i due non ci badano. Parlano. Di tutto. Mogli, figli, parenti, giovani e vecchi, avventure, tradimenti, scuola, medicina, amici, lavoro, criminalità. I due, Vincenzo e Saverio, sono benestanti, hanno tutto quello che si potrebbe volere, forse anche di più. Ma niente va, secondo loro, come dovrebbe andare. E così snocciolano le loro teorie, le loro ricette per la soluzione di ogni problema. Che rivelano tutti i peggiori difetti dell’uomo. Maschilismo, egocentrismo, razzismo, faciloneria, superficialità. Ma lo fanno con un un’inconsapevolezza totale, con un candore talmente assoluto, da risultare simpatici. Da una sola domanda rifuggono. Come se fosse pericolosa da affrontare. Come potesse fare cadere il castello di carte che stanno costruendo. E la domanda è “Ma tu sei felice?”. E quella che sembrava essere una tranquilla chiacchierata al bar si rivelerà essere qualcosa di più.

Claudio e Gigio si sono conosciuti durante la scuola del Piccolo Teatro e hanno lavorato insieme in molti spettacoli e film (uno per tutti “Mediterraneo”). Arrivando ai giorni nostri, durante il lockdown l’instancabile Bisio telefona all’amico Alberti per proporgli una lettura via web di “Ma tu sei felice?”, libro del loro amico Federico Baccomo. Così Gigio e Claudio trascorrono quasi allegramente la loro quarantena realizzando 25 puntate che tra Youtube, Instagram e Facebook avranno un discreto successo, e ora lo portano in tour per condividere con il pubblico riflessioni sull’eterno tema della felicità (e non solo).

Prevendita a partire da martedì 28 luglio. I biglietti precedentemente acquistati devono essere cambiati alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta martedì e mercoledì dalle 17 alle 18, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13. Info: 0141.399057-399040