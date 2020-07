Nei giorni scorsi si sono concretizzati importanti avvicendamenti al vertice di alcuni reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Asti: sono cambiati i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Moncalvo, Montafia, Montiglio Monferrato, nonché il Comandante dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villanova d’Asti.

Le assegnazioni sono avvenute nella prospettiva di un percorso di crescita, al fine di mettere a diposizione del territorio nuove forze ed esperienze.

Il Maresciallo Capo Di Bari Giovanni di origini laziali, dopo il corso biennale marescialli, inizia la sua esperienza presso una Stazione Carabinieri in Sardegna per poi giungere in terra astigiana presso la Stazione di Montechiaro d’Asti, con l’incarico di addetto. Dopo pochi anni assume l’incarico di Comandante della Stazione di Montiglio Monferrato che regge per oltre 10 . Ora una nuova esperienza alla guida della Stazione CC di Moncalvo ove potrà mettere al servizio del territorio la professionale esperienza maturata negli anni in altre realtà della Provincia.

Il Maresciallo Ordinario Rubino Domenico di origini pugliesi, al termine del corso di formazione inizia la sua esperienza professionale in una Stazione Carabinieri in Calabria, per poi prendere, dopo pochi anni, servizio nell’Arma territoriale piemontese , prima come addetto ad una Stazione Urbana di Torino ove ha accresciuto il proprio bagaglio esperienziale e professionale e da oggi al servizio della Stazione Carabinieri di Montafia di cui reggerà il comando.

Il Maresciallo Gnagni Andrea, originario di Roma, al termine del corso di formazione triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, inizia la sua esperienza professionale in terra astigiana presso la Stazione Carabinieri di Nizza Monferrato e dopo solo un anno evidenziando ottime qualità assume ora l’incarico di Comandante della stazione di Montiglio Monferrato nel quale potrà arricchire l’esperienza precedentemente maturata.

Il Maresciallo Di Matteo Fabio, originario di Roma, inizia la sua esperienza nell’Arma nel ruolo “carabinieri” dapprima in Liguria e successivamente in Piemonte. Esperienze significative presso la Radiomobile di Torino e la Stazione Carabinieri di Chieri ove, a seguito del conseguimento della nuova qualifica, permane per alcuni anni nel ruolo di addetto. Ora il nuovo incarico quale Comandante dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti ove potrà esprimere la vasta e diversificata esperienza acquisita nel tempo.