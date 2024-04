Grande anticipazione per AstiJazz 2024: il festival, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo, svela il primo prestigioso appuntamento del cartellone: sabato 1 giugno alle 21 al Teatro Alfieri di Asti lo straordinario trio Calderazzo – Patitucci – Weckl.

Joey Calderazzo (piano), John Patitucci (basso) e Dave Weckl (batteria) faranno tappa ad Asti, unica data in Piemonte, in occasione del loro tour Europeo.

Joey Calderazzo è uno dei migliori pianisti della sua generazione, con alle spalle la pubblicazione di tredici album come leader. Vanta numerose collaborazioni con eccellenze della musica jazz.

I gusti eclettici di John Patitucci gli hanno fatto esplorare tutti i generi musicali come musicista e compositore. Le sue sei registrazioni da solista per la GRP Records e i suoi successivi lavori in studio gli hanno portato due Grammy Awards e oltre quindici nomination.

Dave Weckl è considerato uno dei batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Vanta collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali George Benson, Chick Corea, Paul Simon e molti altri.

Sul palco del Teatro Alfieri fonderanno le loro esperienze e insuperabili talenti per una serata che si preannuncia come indimenticabile per gli amanti della Musica.

Biglietti: 25 euro posto unico numerato, ridotto 23 euro per abbonati stagione teatrale, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense, allievi Istituto Verdi, under 25 e over 65.

Biglietti disponibili dal 23 aprile alla cassa del Teatro Alfieri, aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17, e online su www.bigliettoveloce.it .

Info e prenotazioni 0141.399057/399040 www.teatroalfieriasti.it