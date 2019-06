Un festival fra incontri letterari, degustazioni, confronti e grandi appuntamenti live. E’ Babel – I tre giorni del Diavolo che andrà in scena dal 14 al 16 giugno, ad Asti, organizztao da da Ottolenghi Summer, Spazio Kor e Officine Kaplan.

Erede naturale di ciò che per anni rappresentò “A Sud di Nessun Nord”, è negliintenti degli organizzatori di Babel regalare ad Asti un festival da vivere dalprimo pomeriggio fino a tarda sera, respirando profumi di prodottienogastronomici di qualità senza dimenticare di soddisfare lo spirito delpubblico grazie agli incontri, ai libri e soprattutto alla musica dal vivo.Tutte e tre le serate di Babel si concluderanno infatti con un evento live.Venerdì 14 giugno Omar Pedrini suonerà dal vivo lo storico e immortale albumdei Timoria “Viaggio Senza Vento”Sabato 15 spazio allo scatenato Swing e Boogie di Antonio Sorgentone,fenomenale pianista fresco vincitore di “Italia’s Got Talent 2019”.A chiudere la rassegna domenica 16 giugno il ritorno ad Asti di GuidoCatalano. Il poeta “rockstar del verso d’amore declamato” farà tappa ad Astiper il suo “Tu che non sei romantica tour”: dialoghi, parole e poesie amorosead inarrivabile tasso di romanticismoDurante tutta la durata del festival Babel sarà animato da masterclass sullerotte e la storia della viticoltura, temporary bookshop, improvvisazionimusicali e circensi, aperitivi e incontri anarchici.

Babel si dipanerà fra piazza San Martino dove saranno allestiti stand enogastronomici e di installazione d’arte, Diavolo Rosso che offrirà il servizio bar e dove ci saranno i bancherri con gli autori, gli incontri e le proiezioni, Cortile del Diavolo – Terre di Mezzo dove si terranno gli incontri e i concerti acustici, Cortile del palazzo Ottolenghi, location degli aventi maggiori e dei concerti e Cortile della Leva, dove si terranno incontri e gli eventi più formali.

Ecco il programma completo di Babel

Venerdì 14 luglio

18.00 – DIAVOLO ROSSO – Paolo Cigni – Viaggio tra le realtà ecosostenibili

19.30 – CORTILE DEL DIAVOLO – John Mpaliza – Peace Walking Man: Attivista per la pace e i diritti umani (in collaborazione con Girotondo)

21.30 – DIAVOLO ROSSO – The Oba Release, laboratorio sui riti woodoo (in collaborazione con PIAM)

22.00 – CORTILE PALAZZO OTTOLENGHI – Omar Pedrini in: Timoria – Viaggio Senza Vento

Sabato 15 giugno

11.00 CORTILE DEL DIAVOLO – Paysage a manger – l’agricoltura di montagna (incontro + pranzo)

15.00 DIAVOLO ROSSO – L’ARTE E LA GUERRA. Karkemish: memorie e progetti da una terra di confine

16.30 CORTILE DEL DIAVOLO – “E all’improvviso la pioggia” di Francesco Milazzo con Yvonne Thangeroni

18.00 CORTILE DEL DIAVOLO – TAV: Lo stato delle cose. Con Luca Abbà ed esponenti del movimento NO TAV

19.30 DIAVOLO ROSSO – LAIV! chi organizza concerti in Piemonte?

22.30 CORTILE PALAZZO OTTOLENGHI – Antonio Sorgentone

Domenica 16 giugno

11.00 CORTILE PALAZZO OTTOLENGHI – Sergio Miravalle presenta: “Astigiani”

15.00 – DIAVOLO ROSSO – Paolo Venturini – Siberia: 40Km a -52°

16.00 CORTILE DEL DIAVOLO – Carlo Gabardini – Churcill, il vizio della democrazia”

16.30 DIAVOLO ROSSO – “Bruno Caccia: una storia ancora da raccontare” con

Davide Pecorelli (in collaborazione con Libera)

17.30 CORTILE DEL DIAVOLO – “Consigli per essere un bravo immigrato” –

presentazione del libro di Elvira Mujicic

18.00 SPAZIO KOR – Teatro Sotterraneo

18.30 DIAVOLO ROSSO – Ah ma è Lercio?

21.30 CORTILE PALAZZO OTTOLENGHI – Guido Catalano – Tu che non sei romantica

Babe gode del sostegno della Compagnia di San Paolo. Partner: Diavolo Rosso, Find the Cure, Astigiani, Asti Pride, Spazio Kor, Il Girotondo, Libera, Libellula Music, Circolo Filarmonico Astigiano – Piam Onlus Asti – Love is love Ass. LGBT + Love is love Asti.