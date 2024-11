Appuntamento con il giallo alla Libreria Alberi d’Acqua di via Rossini 1 ad Asti: sabato 30 novembre alle ore 17,30 sarà ospite lo scrittore Bruno Volpi, autore della serie di indagini del Commissario Luigi Badalotti, personaggio nato nel 2019 con il romanzo “L’occhio di drago”.

Badalotti, che è a capo del nucleo di Polizia Giudiziaria di Alessandria, è un poliziotto dal carattere schivo e introverso, che conduce le indagini con pacatezza, ma determinazione. Taglia XXL, ama la buona tavola e le passeggiate serali in giro per la città.

Totalmente diverso è il suo principale collaboratore, l’ispettore Mario Gianetti: bello, giovane, fisico aitante, ama sport estremi e potrebbe fare il modello per sfilate di divise da poliziotti. Costantemente attratto dal fascino femminile, si trova in perenne conflitto con il proprio superiore.

Completano la squadra gli agenti Fulvio Bonino, giovane valdostano molto acuto e proattivo, e Ruggero Nobiltà, due metri e cento chili per un fisico possente, non adeguatamente supportato dal cervello.

Le vicende narrate nei tre romanzi che compongono la serie sono alquanto diverse tra loro.

“L’occhio di drago” è un monile utilizzato per annunciare ogni nuovo omicidio di quello che sembra un serial killer, le cui vittime sono membri dell’alta borghesia cittadina.

“Come in un labirinto di specchi”, il secondo romanzo, è ambientato nel mondo dirigenziale di un’azienda di materiale ottico, dove i crimini sono dettati da sete di ricchezza e potere.

“Il tesoro della baronessa” scava invece nel mondo sommerso dei “senza fissa dimora” e vede l’ingresso nel team dell’agente Barbara Rossi.

Sullo sfondo di tutti i romanzi sempre Alessandria, una città alla quale il commissario è particolarmente legato per averla conosciuta da ragazzo, durante le vacanze estive trascorse presso una prozia. Così tra ricordi della giovinezza e ottima gastronomia, Badalotti accompagna il lettore alla scoperta di una città che forse non ha le caratteristiche per stupire l’occasionale visitatore, ma sa conquistare chi abbia la pazienza di scoprirla ed assaporarla giorno dopo giorno.

Bruno Volpi, alessandrino, laureato in geologia, appassionato d’arte e letteratura italiana contemporanea, dal 2014 si dedica alla scrittura di genere narrativo e giallo/noir e alla narrativa per ragazzi.

Bruno Volpi ha una particolare attenzione per i ragazzi, con i quali svolge laboratori di lettura e scrittura creativa, sia in ambito scolastico che extra-scolastico. Per LCE ha pubblicato “Mamma, ti racconto una storia” e “Aggiungi un posto in favola”.

Nell’ambito della narrativa di genere, ha pubblicato con LCE due romanzi ambientati nel mondo dell’arte: “La Tavolozza dell’Anima” e “Chiaroscuri di donna”.

Dialogherà con l’autore il giornalista Pier Carlo Guglielmero.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: Libreria Alberi d’Acqua (0141 556270 oppure alberidacqua@libero.it).