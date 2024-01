Venerdì 19 gennaio alle 20.45 alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti si terrà l’incontro con la dott.ssa Irene Biemmi dal titolo “Educare ed educarsi a vivere in un mondo sessuato”, rivolto a famiglie, educatori ed insegnanti, organizzato in collaborazione con il Nodo Antidiscriminazioni e l’Associazione Genitorinsieme all’interno del progetto #generazionesocial, con il patrocinio del Comune di Asti.

Scuola e famiglia sono i primi luoghi dove vengono attivati i percorsi di formazione identitaria di bambine e bambini. È fondamentale capire in che modo la scuola possa promuovere un nuovo modo di concepire il rapporto tra i sessi, improntato all’uguaglianza pur mantenendo la valorizzazione delle differenze. Come educare bambine e bambini liberi da stereotipi condizionamenti di genere? Come trasmettere un’idea di pari opportunità continuativa e trasversale in tutte le discipline? Quali sono i cambiamenti culturali a cui tutti siamo chiamati?

Irene Biemmi è ricercatrice di Pedagogia generale e sociale al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze. Tiene corsi di formazione per sensibilizzare il mondo della scuola ai temi legati alla costruzione dell’identità femminile e maschile.

Studiosa delle questioni di genere in ambito educativo, è interessata in particolare all’analisi critica dei libri di testo e dei materiali didattici, alla formazione degli/delle insegnanti e all’utilizzo dei metodi narrativi nell’ambito della ricerca pedagogica. In questo ambito di studi ha condotto studi e ricerche, pubblicate nei seguenti libri: Colori della pelle e differenze di genere negli albi illustrati.

Ricerche e prospettive pedagogiche, con V. Francis, A. Pileri, I. Bolognesi, V. Barbosa (Franco Angeli, 2018); Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari (Rosenberg & Sellier, Torino, 2017); Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte formative, con Silvia Leonelli (Rosenberg & Sellier, Torino, 2016); Educare alla parità. Proposte didattiche per orientare in ottica di genere (Edizioni Conoscenza, Roma, 2012); Genere e processi formativi. Sguardi femminili e maschili sulla professione di insegnante (ETS, Pisa, 2009) e ha curato con S. Ulivieri il volume Storie di donne. Autobiografie al femminile e narrazione identitaria (Guerini, Milano, 2011).

È anche autrice di libri per l’infanzia: Lucia, direttrice d’orchestra (Giunti, 2019); Sono una selvaggia (Erickson, 2018); Siamo in ritardo! (Mondadori, 2017); Storie per bambine e bambini (San Paolo, 2017); Cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini (Settenove, 2015); Il principino scende da cavallo (EDT-Giralangolo, 2015); Non chiamatemi secchione! (Giunti Kids, 2014); La principessa Azzurra (Coccolebooks, 2014); Federica e Federico (Giunti Kids, 2014). Per l’editore Giralangolo cura la Collana “Sottosopra”, interamente dedicata all’abbattimento degli stereotipi sessisti nei libri illustrati.

Ingresso gratuito previa prenotazione scrivendo a: genitorinsieme.asti@gmail.com

Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.