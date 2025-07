Oscar Farinetti, notissimo scrittore e imprenditore albese, sarà il super ospite del Cortile dei Lettoridella Libreria Alberi d’Acqua nella giornata di venerdì 11 luglio alle ore 18, che si terrà presso il Polo Universitario UniAstiss di Piazzale De André.

“Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano“, il suo nuovo libro, è stato pubblicato da Slow Food editore.

La guerra, l’amore, i sogni, storie anonime e ritratti di personaggi famosi popolano le pagine del nuovo libro di Oscar Farinetti il cui titolo si ispira alla celebre frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera frase d’amore fosse «Hai mangiato?». Il cibo come cura, come passione, come relazione, come momento di condivisione, c’è tutto questo sulle tavole, ai fornelli e tra i personaggi del libro. Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, ma anche i vecchi di Langa, due fratelli, una cameriera che sognava Marylin Monroe: la penna dell’autore percorre fatti storici e episodi della vita quotidiana regalandoci racconti coinvolgenti e ritratti originali, ispirati alle fotografie di Bruno Murialdo.

Oscar Farinetti è nato ad Alba nel 1954. Imprenditore, è noto in tutto il mondo per aver fondato Eataly e per aver lanciato il nuovo progetto Green Pea. Ha scritto parecchi libri, tra cui segnaliamo: “Coccodé” (Giunti, 2009), con Shigeru Hayashi “Storie di coraggio” (Mondadori 2013), “Mangia con il pane” (Mondadori 2015), con Piergiorgio Odifreddi “Dialogo tra un cinico e un sognatore” (Rizzoli 2019). Per Slow Food Editore nel 2020 ha dato alle stampe il suo più grande successo editoriale: “Serendipity”.

Alle ore 19,30 è previsto un ricco e sfizioso apericena con la partecipazione dell’autore (per il quale occorre prenotare entro mercoledì 9 luglio), che sarà curato dall’Hdemia del Gusto, la rinomatissima caffetteria dell’università.

Dialogherà con l’autore il giornalista Sergio Miravalle.

L’ingresso alla presentazione del libro è gratuito, ma è necessario prenotare presso la Libreria Alberi d’Acqua: 0141 556270 oppure alberidacqua@libero.it

