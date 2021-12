Aperte le prevendite per “Morricone InCanto di un Mito”, concerto/spettacolo che sabato 5 marzo 2022 alle 21 sarà al Teatro Alfieri di Asti. Produzione di Dream Solution organizzata da Cose di Spettacolo, società Toscana che si occupa di organizzazione di eventi, porta in scena un tributo alle colonne sonore del grande M° Morricone frutto di una meticolosa ricerca biografica e musicale durata due anni.

Un evento dall’anima teatrale, un viaggio emozionale ideato e scritto da Silvia Dolfi che trasporta gli spettatori in epoche e luoghi diversissimi, dove la magia di temi immortali s’intreccia indissolubilmente alla figura umana e artistica del loro creatore, ripercorrendo con amore e profondo rispetto la carriera e gli aneddoti di un vero e proprio mito.

Traendo spunto dalle versioni cantate del suo repertorio più conosciuto, e altre trasformate in questa veste nel corso degli anni da Morricone stesso per celebri artiste internazionali, si spazierà dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei Cult Western.

La parte musicale, arrangiata da Aidan Zammit (arrangiatore e noto musicista de Il Volo e Claudio Baglioni), sarà affidata ad un’orchestra dal vivo e al soprano Silvia Dolfi.

Per la parte teatrale, il pubblico intraprenderà questo viaggio con Silvia affiancata da alcuni compagni d’eccezione in video: Luca Biagini, Roberto Chevalier, Marco Mete, Fabrizio Pucci, 4 tra i più celebri doppiatori del cinema italiano che racchiudono nelle loro voci tutto l’Olimpo hollywoodiano, e alcuni special guests quali Giuliano Montaldo, Leo Gullotta, Edda Dell’Orso, Bruno Battisti D’Amario, Nello Salza, ovvero registi, attori, cantanti e musicisti di fama internazionale che hanno legato la propria arte a quella del maestro contribuendo a renderla amata in tutto il mondo. Regia Fabrizio Angelini.

In scaletta brani tratti dai film:Metti una sera a cena – La Califfa – Maddalena – Sacco e Vanzetti – Il segreto del Sahara – La Piovra – C’era una volta in America – Django – Mission – Malena – La leggenda del pianista sull’oceano – Nuovo Cinema Paradiso – Giù La Testa – C’era una volta il West – Il Buono Il Brutto e Il Cattivo.

Informazioni e biglietteria: primo settore € 40, secondo settore € 35, loggione € 28.50. Biglietti diposnibili online sui siti www.ticketone.it – www.bigliettoveloce.it e presso la biglietteria del Teatro Alfieri (0141.399057 –040).