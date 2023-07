Ha preso il via il 7 luglio il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour” .

Con il nuovo tour, che farà tappa il 19 agosto a Castagnole delle Lanze, Gabbani prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.

“Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo Ci Vuole un fiore tour” racconta Gabbani“perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo. Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto, proprio sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e il rapporto con la natura.”

Con “Ci vuole un fiore tour” Gabbani tornerà dal vivo dopo gli ultimi concerti tenuti ad ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma e presenterà dal vivo anche l’ultimo singolo “L’abitudine” uscito ad aprile nelle radio, e scritto con Fabio Ilacqua.



Il tour è prodotto da Artist First/Albagabba/432 e i biglietti sono disponibili in prevendita su https://www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani/

Di seguito il calendario del tour in aggiornamento:

07 luglio – Este (PD)- Castello Carrarese

21 luglio – Piacenza – Palazzo Farnese

22 luglio – Varese – Giardini Estensi

29 luglio – Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica

01 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Stadio Fonte dell’olmo

03 agosto – Civitanova Marche (MC)- Varco Sul Mare

6 agosto – Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

09 agosto – Catania – Villa Bellini

10 agosto – Noto (SR)- Scalinata di Noto

11 agosto – Marsala (TP)– Arena Piazza della Vittoria

19 agosto – Castagnole delle Lanze (AT)- Festival Contro

23 agosto – Luzzi (CS) – Piazza Sacri Cuori

24 agosto – Otranto (LE) – Ghironda Festival, Fossato del Castello Aragonese



Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da: Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

Sabato 9 settembre avrà inoltre luogo FRANCESCO GABBANI IN CARRARA “Finalmente a casa” un concerto/evento speciale fortemente voluto da Gabbani nel giorno del suo compleanno e nella sua città. L’evento sarà un appuntamento speciale, diverso dai concerti del tour estivo e prevederà, oltre ad un grande palco, anche una formazione arricchita, una scaletta appositamente studiata per l’occasione, una produzione scenografica e una scrittura dello storyboard a sé santi.