A Castagnole delle Lanze si apre il programma “I Concerti del Conte di Saint Robert” che si avvale della collaborazione dei diversi Conservatori del Piemonte e dei loro musicisti. Il primo appuntamento è previsto per domenica 27 febbraio alle ore 17.30 nella Ex Chiesa dei Battuti Bianchi, nel rinnovato centro storico del paese. Protagonista sarà l’artista Umberto Ruboni con un recital per pianoforte solo, con cui proporrà al pubblico musiche di Mozart, Thalberg e Ravel: un evento allestito in particolare con il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. L’ingresso al concerto è libero ma è gradita la prenotazione al numero telefonico 0141.875623 (Comune di Castagnole delle Lanze) dalle 8.30 alle 13 oppure scrivere a: segreteria@castagnoledellelanze.net. Si ricorda infine l’obbligatorietà del Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2.