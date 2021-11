Dopo quasi due anni il palco del Diavolo Rosso finalmente si riaccende.



Dal 7 novembre 2021 riprende la programmazione di quello che è indiscutibilmente uno dei punti fermi della vita culturale di Asti e del Piemonte, nonché un live club conosciuto in tutta Italia da oltre 20 anni.

La mission del luogo resta la stessa, come è giusto che sia: offrire uno spazio di libera espressione, di scambio e di convivialità a chiunque ne abbia voglia, proponendo una programmazione che mischia realtà locali, realtà nazionali emergenti e grandi nomi storici della musica Italiana.

Ecco quindi che nei prossimi due mesi il Diavolo Rosso ospiterà un mostro sacro del calibro Gian Maria Accusani, mente penna e leader dei Prozac + prima e dei Sick Tamburo poi, così come il mitico Dandy Bestia che omaggerà i suoi Skiantos, suoi e del compianto Freak Anthony.

Ci sarà spazio per giovani fenomeni che si stanno affermando in Italia come Lo Straniero e i freschissimi Baobab, e per interessanti realtà locali come Malestöm e Petrolio.

Ovviamente confermati i format storici del Diavolo: la tre giorni del Bagna Cauda Day, La festa del regalo riciclato a Santo Stefano e la serata di Capodanno.

La novità di questa stagione è rappresentata dagli orari: tutti i concerti inizieranno tassativamente alle ore 21.00

Tutti gli eventi sono ad ingresso up to you ad eccezione dei live di Dandy Bestia (Skiantos) -12 novembre – e di Gian Maria Accusani (Sick Tamburo, Prozac+) – 7 dicembre 2021 – che avranno biglietto a 10 euro.

Qui di seguito il programma

domenica 7 novembre 2021 Malestöm

venerdì 12 novembre 2021 Dandy Bestia canta, suona e racconta gli Skiantos*

domenica 14 novembre 2021 Petrolio

domenica 21 novembre 2021 Stefané e Lorenzo Morra – omaggio ai cantautori

venerdì 26 novembre 2021 Bagna Cauda Day

sabato 27 novembre 2021 Bagna Cauda Day

domenica 28 novembre 2021 Bagna Cauda Day

venerdì 3 dicembre 2021 Baobab

domenica 5 dicembre 2021 Follia Nuda

martedì 7 dicembre 2021 Gian Maria Accusani (Sick Tamburo, Prozac+) – da grande faccio il musicista*

venerdì 10 dicembre 2021 Lo straniero

venerdì 17 dicembre 2021 Daniele Ronda

domenica 19 dicembre 2021 Landa

domenica 26 dicembre 2021 festa del regalo riciclato

venerdì 31 dicembre 2021 Il capodanno del Diavolo