Si entra nel vivo dell’ottava edizione del Monferrato On Stage, la rassega itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, con la cantautrice fiorentina Irene Grandi, che si esibirà l’8 luglio in piazza Giuseppe Romita a Baldichieri, per una data del suo tour Io in blues, con un concerto fatto di canzoni che spaziano dagli anni ’60 fino ai ’90, con successi di Irene rivisitati, per l’occasione, con un arrangiamento rock-blues. Sarà preceduta, il 2 luglio, a Ferrere, dal dj set di Dj Cream, il primo dei diversi appuntamenti “House Night”. Diverse serate, quali quelle del 2, 14 e 23 luglio, del 19 e 2 settembre, rientrano, inoltre, nel progetto Oro Monferrato, che vedranno coinvolto Monferrato Rural Food, il team di cucina diretto dallo chef Federico Francesco Ferrero e dalla Food-maker Anna Blasco, in collaborazione con Ecomuseo BMA, che, insieme alle pro loco dei vari paesi, creeranno menù sempre nuovi. Il 14 luglio, invece, nel Cortile del Collegio di Cocconato, il sassofonista Stefano Di Battista e la cantante di musica leggera Nicky Nicolai reinterpreteranno grandi successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70 in una veste musicale che unisce swing e jazz, mentre Morgan si esibirà in Morgan piano recital, uno speciale live piano e voce, in programma il 23 luglio in piazza Vittorio Veneto a Cavagnolo, per un’excursus sulla canzone d’autore italiana e internazionale. Nel mentre della serata si potrà assaggiare il menù curato dll’Associazione Commercianti di Cavagnolo e degustare i vini del Consorzio Barbera e Vini del Monferrato. A Piea, il 29 luglio, invece, in collaborazione con il progetto Snodi, l’impianto commerciale di Piea ospiterà i live di alcune rock band locali e il concerto di Hillisde Power Trio, band guidata dal chitarrista Giuseppe Scarpato, che vanta collaborazioni con artisti quali, per esempio, Edoardo Bennato. Il giorno dopo, nella stessa location, si esibiranno diverse band cantautori locali e, dopo la cena preparata dalla pro loco di Piea, salirà sul palco la rock band astigiana Enarmonia. Il 6 agosto, in piazza Piemonte a Roatto, saliranno sul palco i 40 Fingers, un quartetto di chitarre acustiche composto da Matteo Brenci, Emanuele Graffiti, Andrea Vittori e Maro Steffè, e il 19, ad Aramengo, sarà la volta del cantautore Francesco Baccini che, nello spazio adiacente alla Chiesa romanica, canterà i brani che hanno caratterizzato la sua trentennale carriera e le collaborazioni con artisti quali Fabrizio de André. A settembre, invece, nello spazio antistante la Chiesa di Mongiglietto di Cortazzone, il 2, il pubblico del Monferrato On Stage potrà assistere al Piano solo recital di Dolcenera, in cui l’artista eseguirà i suoi evergreen e anche cover di artisti che hanno cambiato la storia della musica, italiani, come Vasco Rossi, e non, mentre l’8, a Moncalvo, si terrà il secondo appuntamento dedicato alla musica elettronica con il dj Giamaria Coccoluto. Così si concluderà l’ottava edizione dl Monferrato On Stage, che vedrà anche un terzo appuntamento del programma “House Night”, a Cantarana.

Dana Proto