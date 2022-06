Sale l’attesa per il concerto “Correspondence” che martedì 5 luglio alle 21.30 porterà sul palco del Teatro Alfieri, per il festival AstiJazz, Gianluca Petrella (trombone, effetti) e Pasquale Mirra (vibrafono, effetti). Produzione T.E.M.A. Una contaminazione tra jazz ed elettronica con Gianluca Petrella, trombonista che vanta collaborazioni da Paolo Fresu a Lester

Bowie, fino a Lorenzo Jovanotti, con il quale lavora da tempo, incluso l’attuale tour Jova Beach Party, e Pasquale Mirra, nominato più volte come miglior vibrafonista italiano dalle riviste specializzate. Due strumenti acustici dal timbro diverso, un duo atipico in un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica. La voglia e la curiosità di entrambi i musicisti di esplorare con leggerezza territori musicali diversi nei quali potersi soffermare e insieme riprendere un nuovo percorso da seguire lasciando che la musica possa determinarne il tragitto.

Biglietti: posto unico 10 euro (ridotto 8 euro per over 65, under 25 e abbonati stagione Teatro Alfieri), già disponibili alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta tutti i giorni con orario 10-17.

Durante il festival, il 4, 5 e 6 luglio, la biglietteria resta aperta dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 21.30. Per informazioni: tel. 0141.399057/399040. I biglietti sono disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it . Possibilità di prenotazione online anche su www.allive.it AstiJazz è organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Torino Jazz Festival Piemonte.