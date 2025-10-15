Da lunedì 20 ottobre saranno disponibili i biglietti per gli spettacoli della Stagione 2025/2026 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con un ricco cartellone di prosa, musica, lirica e danza.

I biglietti per i singoli spettacoli in abbonamento (€ 24,00 Intero platea, barcacce, palchi, € 21,00 Ridotto, € 19,00 Intero loggione, € 16,00 Ridotto) saranno disponibili sia alla cassa del Teatro, aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17, che online su www.bigliettoveloce.it .

Le riduzioni sono valide per: iscritti FAI, possessori abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, abbonati alle stagioni 2025/2026 a cura di Piemonte dal Vivo, Under 25, Over 65, possessori Carta Effe Feltinelli, Kor Card e tessera Biblioteca Astense.

Contestualmente, per chi volesse darne richiesta, sarà ancora possibile sottoscrivere abbonamenti, senza bisogno di prendere appuntamento.

Ad aprire la stagione un grande appuntamento fuori abbonamento: sabato 25 ottobre alle 21 “Tutto Teo” di e con Teo Teocoli e con Doctor Beat Band. Produzione Duepunti srl.

Teo Teocoli, l’esperto della risata e uno dei più divertenti conduttori del piccolo schermo, ripercorre le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera nello show Tutto Teo, dando vita ai personaggi che lo hanno reso noto. Dai protagonisti di “Mai Dire Gol” alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare a Cesare Maldini e Adriano Celentano, questo spettacolo è un vero e proprio viaggio nella sua vita da showman.

Tra cabaret e musica, Teo Teocoli, accompagnato dalla Doctor Beat Band, trascina lo spettatore in una serata di puro divertimento.

Biglietti: € 40,00 Intero platea, barcacce, palchi, € 36,00 Ridotto, € 27,00 Intero loggione, € 24,00 Ridotto.

Il programma completo della stagione è disponibile su www.teatroalfieriasti.it

Info e prenotazioni 0141.399057, biglietteria Teatro Alfieri, aperta a lunedì a venerdì dalle 10 alle 17.