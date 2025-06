Si conclude il cartellone della quarta edizione della rassegna “Acerbi al Parco”, spettacoli e performance in parchi e giardini della Città di Asti che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico di famiglie e bambini.

Essa è realizzata con la Città di Asti, con la partnership di Spazio KOR e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo. La rassegna è parte di PATRIC, che ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito delle linee guida per progetti di cultura contemporanea volti al consolidamento dell’identità creativa dei territori, attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Domenica 8 giugno alle ore 18 e alle ore 21, al Bosco dei Partigiani (Antiche Mura), andrà in scena il nuovo spettacolo itinerante esperienziale per famiglie e bambini dai 4 anni “INnaturale. Alla ricerca di strane creature” di Campsirago Residenza: un’avventura alla scoperta di creature fantastiche, una passeggiata poetica in natura per tutte le età.

Uno scienziato inconsueto conduce il pubblico alla ricerca di strane creature per scoprirne e registrarne i pensieri. Ha così inizio un viaggio misterioso che svela la presenza di animali immaginari: la covatrice con le sue numerose uova, la vecchia topa che tesse baffi di pesce gatto, decine di “lumacoscidi” e, per i più coraggiosi, la tana del “nero-lupo”.

“INnaturale” è uno spettacolo itinerante e site specific, un’avventura intorno a creature fantastiche, per le quali Emanuela Dall’Aglio ha ideato nuove biografie. Una passeggiata poetica per tutte le età e un’occasione per esplorare questo Parco nel cuore antico della città che si apre a momenti di spettacolo dal vivo e incontro.

Nel nuovo allestimento di Campsirago Residenza, la rimessa in scena vede coinvolti Emanuela Dall’Aglio, autrice del progetto, insieme a Michele Losi e agli attori e attrici della compagnia. Una nuova drammaturgia e un nuovo lavoro sul percorso nel paesaggio, che unisce competenze ed esperienze artistiche diverse.

In scena: Benedetta Brambilla, Noemi Bresciani, Emanuela Dall’Aglio e Arianna Losi.

Musiche di Fabiano Fiorenzani, sound design di Andrea Salvadori e Stefano Pirovano.

Il ritrovo sarà dall’ingresso su piazza Vittorio Veneto.

Biglietti: € 5,00. È consigliabile la prenotazione da cellulare su appuntamentoweb.it al link:

https://www.appuntamentoweb.it/it/piemonte/asti/asti-acerbi-al-parco-2025/innaturale-8-giugno-acerbi-al-parco-2025/

Per informazioni: info@teatrodegliacerbi.it – cell. 351 8978847.

Il programma completo è disponibile sui siti e sui social del Teatro degli Acerbi e del Comune di Asti.