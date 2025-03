Continua il tour de “L’ultimo giorno di sole”, lo spettacolo nato dalla penna del grande Giorgio Faletti, prodotto da ArteS, con protagonista Chiara Buratti.

Sono aperte le prevendite per la data di sabato 22 marzo alle 21 al Teatro Nuovo Valleggia di Quiliano (SV), all’interno della rassegna “Musica e Parole”.

Lo spettacolo è l’ultimo progetto immaginato, creato, voluto e realizzato dal grande scrittore astigiano per l’attrice e cantante Chiara Buratti, che sarà in scena in questa nuova versione con Luca Modena (batteria e direzione musicale) e Vincenzo Muré (pianoforte e tastiere), con la regia di Tommaso Massimo Rotella e i nuovi costumi di Alessandra Maregatti.

Faletti si conferma un artista visionario e in anticipo sui tempi, costruendo già nel 2013 un testo di drammatica attualità che, partendo dai temi centrali del cambiamento climatico e dell’incombente disastro ambientale globale, si avventura come un esploratore nell’animo umano, portando alla luce elementi sempre nuovi, tra commozione e divertimento, che continuano a sorprenderci, con il suo stile unico ancora oggi amato da milioni di lettori. Un’occasione anche di riflessione sul nostro futuro e sulle possibilità che ancora abbiamo di cambiare le cose, insieme.

La protagonista della storia è Linda, una donna che, di fronte all’annuncio di un’imminente catastrofe che colpirà il genere umano, mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare, decide di tornare nel paese dov’è nata. Nel chiedersi chi sarà quando tutto sarà finito, non si precipita avanti, ma preferisce guardarsi indietro. Racconta a sé stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E in questo appassionante “romanzo a teatro” canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore.

Dichiarano Matteo Brognoli e Tanya Lytvynenko di ArteS: “Giorgio Faletti, artista lungimirante, ispirato dal cambiamento climatico e la minaccia apocalittica globale, elabora con sagace maestria il dramma interiore ed il dilemma morale al quale viene sottoposta l’anima di Linda di fronte ad una scelta drastica come affrontare una catastrofe imminente e come vivere l’ultimo giorno della propria vita”.

“Questo spettacolo è un viaggio iniziato più di dieci anni fa e mai terminato – aggiunge Roberta Bellesini Faletti – non c’è una meta da raggiungere, ci sono situazioni che si susseguono, che mutano, che attraversano la storia e con essa i cambiamenti attorno a noi. Ogni volta che si apre il sipario “L’ultimo giorno di sole” porta con sé chiavi di lettura sempre diverse, che seguono le evoluzioni delle nostre priorità e delle nostre percezioni.”

Chiara Buratti imposta il suo percorso artistico come attrice, conduttrice, giornalista. È attrice televisiva, cinematografica e soprattutto teatrale. Dopo aver partecipato a numerosi spettacoli di successo, dal 2015 porta in scena L’ultimo giorno di sole. A gennaio 2017 è in scena con lo spettacolo comico Quella piccola pazza cosa chiamata amore, per la regia di Lillo. Negli ultimi anni è narratrice per molte opere al Teatro Regio di Torino, e protagonista e autrice dello spettacolo Quattro donne, approdato anche al Teatro Ariston di Sanremo. In tv è uno dei volti più noti di Rai Scuola.

Dichiara l’attrice: “Ciò di cui abbiamo più bisogno oggi è una storia da raccontare e da ascoltare. Giorgio è stato uno dei più profondi cercatori d’oro. Alla costante ricerca di quella crepa da cui potessero filtrare emozioni, sogni, suoni. L’ha fatto anche stavolta, con L’ultimo giorno di sole. Noi in questa nuova versione, abbiamo aggiunto la musica dal vivo, che accompagna la protagonista alla ricerca di se stessa e di una strada da percorrere. In qualche modo il suono vibra come se prendesse per mano gli spettatori, uno a uno, per riportarli nel proprio passato e farli vivere più intensamente il presente”.

Info e prenotazioni 328 124 7136 – 347 972 0214, e20associazioneculturale@gmail.com

I biglietti (20 euro più diritti di prevendita) sono acquistabili anche on line su www.eventbrite.it