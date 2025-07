Grazie all’adesione di Asp al progetto “MaaS for Piemonte”, sono state attivate anche ad Asti le app Wetaxi e Urbi che consentono di acquistare i titoli per viaggiare sugli autobus del trasporto pubblico locale urbano.

Il MaaS, Mobility as a Service, è un progetto sperimentale innovativo, attivato in Piemonte grazie alla collaborazione della Regione con 5T e finanziato dal programma nazionale “MaaSforItaly” nell’ambito del Pnrr. Intende creare un nuovo approccio alla mobilità collegando le diverse tipologie di servizi di trasporto, come treni, autobus e car sharing, accessibili tramite un’unica piattaforma digitale, e semplificando gli spostamenti, riducendo l’uso dell’auto privata e agevolando gli utenti occasionali.

Le nuove app si affiancano ad AstiSmartBus, sviluppata da Asp nel 2017 e ampiamente diffusa tra gli utenti astigiani. Consentono inoltre il pagamento della sosta negli stalli blu della città di Asti.

Disponibili gratuitamente su Google Play e App Store, offrono vari servizi per la mobilità tra cui, appunto, la possibilità di acquistare in varie località italiane titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

I pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, Google Pay, Satispay e voucher secondo le tariffe approvate dal Comune di Asti, senza costi di commissione per l’utente. Dopo aver effettuato l’acquisto viene generato un QrCode che dovrà essere inquadrato con la validatrice al momento della salita a bordo del bus.

Il progetto “MaaS for Piemonte” ad Asti prevede l’attivazione, nei prossimi mesi, di altre app anch’esse da utilizzare per l’acquisto di titoli di viaggio spendibili sulle linee urbane di Asp.

Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it

https://innovazione.gov.it/progetti/mobility-as-a-service-for-italy

https://muoversinpiemonte.it/partecipa-a-maasforpiemonte