Esportare e valorizzare il territorio. E’ questo l’obiettivo di “SiAmo il Monferrato”, il progetto di cui il presidente è l’architetto Simona Paniati, che è stato presentato qualche settimana fa nella sua sede di Moncalvo. E proprio per tenere fede a queste linee guida il progetto sbarcherà al Fuori Salone del Salone Internazionale del Mobile di Milano.

“SiAmo il Monferrato”, mercoledì 9 aprile, al cinema Anteo, proporrà, infatti, “Monferrato Connesso – Vicino all’eccellenza, immerso nella bellezza”, un evento esclusivo pensato per raccontare e valorizzare uno dei tesori più autentici del Piemonte: il Monferrato appunto. Il senso è quello di mettere in luce, in un contesto così importante e internazionale come il Salone del Mobile di Milano, le caratteristiche del nostro territorio, sia culturali che paesaggistiche che enogastronomiche, ma anche di attrarre investimenti.

“La serata è stata pensata per ispirare, connettere e far scoprire il Monferrato come destinazione per chi cerca qualità, bellezza e opportunità – spiegano da “SiAmo il Monferrato” -. Il programma prevede una serie di interventi a cura di esperti che guideranno il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici anime del Monferrato: dall’arte alla cultura, dalla cucina alla valorizzazione immobiliare”.

Dalle 19 cominceranno gli speech, delle “chiacchierate” ad ampio raggio che spazieranno dal cinema al mondo dell’imprenditoria, passando per una visione turistica e una legata la cibo e al territorio. A cominciare saranno i videomaker Alessio Mattia e Stefano Borello, con un intervento dedicato a Giovanni Pastrone e alle innovazioni di “Cabiria”, il kolossal più importante del cinema italiano; poi sarà la volta di Livio Negro, imprenditore e fondatore del relais di lusso Le Cattedrali, con una testimonianza sul turismo di eccellenza e l’ospitalità immersiva nel territorio; quindi Davide Palazzetti, giornalista, farà un’analisi sul rapporto tra territorio e mercato immobiliare, e sulle opportunità di investimento in un’area in forte valorizzazione. Infine Paolo Massobrio, firma autorevole del mondo enogastronomico, farà un racconto appassionato dell’identità culinaria monferrina e del suo potenziale come leva di sviluppo territoriale. Tra i momenti più attesi, due laboratori esperienziali su prenotazione: un viaggio nel mondo del Vermouth, firmato dalla storica Antica Distilleria Quaglia di Castelnuovo Don Bosco e un laboratorio culinario dedicato agli agnolotti al plin, guidato da uno chef dell’Icif di Costigliole. I partecipanti potranno portare a casa, in confezioni dedicate, gli agnolotti preparati durante il laboratorio. A concludere la serata, uno spettacolare show cooking a cura della Nazionale Italiana Ristoratori, che porterà sul palco del Fuori Salone la creatività e la maestria della cucina italiana.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Atl e della Regione Piemonte, e si propone non solo come evento, ma come esperienza immersiva capace di raccontare un territorio che intreccia tradizione, innovazione e visione.

“Monferrato Connesso” è un invito a scoprire una terra straordinaria e a immaginarne insieme il futuro.

Per informazioni e registrazioni: https://www.siamoilmonferrato.com/fuorisalone-2025/