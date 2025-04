L’atteso appuntamento annuale con la Fiera di Primavera sta per tornare. Domenica 6 aprile le vie di Asti si rianimeranno con la tradizionale manifestazione all’insegna degli affari e del divertimento, adatta ai partecipanti di ogni età. Organizzata per la seconda volta dalla Procom di Alessandria, in collaborazione con Confcommercio, la Fiera si svolgerà dall’alba al tramonto lungo il solito percorso: corso Dante, corso Alfieri (da piazza Alfieri a via Bocca), via Rossini, viale alla Vittoria, l’anello intorno a piazza Alfieri e piazza Libertà.

Seconda solo a quella della Carolingia (una delle più grandi, antiche e importanti di tutto il Piemonte, che quest’anno si svolgerà l’8 maggio), la Fiera di Primavera è un’occasione importante per attrarre i turisti e gli stessi cittadini astigiani. I 300 commercianti, provenienti da diverse regioni della penisola, si posizioneranno come di norma secondo una graduatoria comunale stilata in base all’anzianità del banco e al numero di presenze, cercando di mantenere nel tempo la stessa posizione per farsi riconoscere dai clienti.

Nel circuito si potranno trovare produttori agricoli del territorio con vino, miele, formaggi, salumi, frutta, verdura e zafferano, abbigliamento e tessuti, intimo e calzature, musica ed elettronica, gioielli e accessori, elettrodomestici e casalinghi. Ci saranno poi gli immancabili banchi con panini, piadine e bomboloni, i produttori di salumi e formaggi e gli strilloni con le ultime novità che si vedono anche nelle televendite, dal cuscino ergonomico al taglia-frutta. Posto anche per l’artigianato hobbistico e per l’intrattenimento dei bambini.

La viabilità

Dalle 5 del mattino e fino al termine dell’evento, sosta e circolazione saranno vietate in piazza Alfieri area interna ed esterna, corso alla Vittoria fino a via Prandone, corso Alfieri fino a via Bocca, piazza Libertà, Largo Saracco, via Brofferio e corso Dante da via Massimo D’Azeglio. Restano invece transitabili tutte le intersezioni interne all’area fieristica e fruibili da mezzi di soccorso.

Per agevolare il traffico verrà temporaneamente istituito il doppio senso di marcia in alcune vie adiacenti. L’organizzazione della fiera provvederà alla rimozione e successivo riposizionamento di alcuni cancelletti in corso alla Vittoria e alla predisposizione di segnaletica per regolamentare l’accesso alla Prefettura.

La Fiera sarà aperta fino alle 20. La pulizia dell’area avverrà la sera stessa in modo da non intralciare in alcun modo la viabilità del lunedì mattina.

Elena Fassio