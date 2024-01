Acqua potabile, cibo, medicine, carburante: manca tutto a Gaza. Per la Casa del Popolo non si può rimanere in silenzio davanti a questa tragedia umanitaria. Nasce così l’iniziativa solidale per la Palestina che il circolo Arci in via Brofferio ospiterà sabato 20 gennaio con conferenza, cena e concerto. La giornata è organizzata in collaborazione con Arci Nazionale ed è parte della campagna “Palestina con altri occhi – visioni, parole e suoni per una pace giusta”, volta a raccontare la realtà e la cultura palestinese e la vita sotto l’occupazione oltre le immagini stereotipate che arrivano in Occidente. La giornata inizierà alle 18 con la conferenza “Palestina con altri occhi” tenuta da Carla Cocilova del dipartimento internazionale Arci Toscana e del gruppo di lavoro nazionale Palestina. In remoto intervento di Moni Ovadia, attore e scrittore di origini ebraiche. Modererà Mauro Bosia, capogruppo di “Uniti si può”. L’evento continuerà con la cena di solidarietà per Gaza alle 20. Dopo le 21 invece si ballerà sulle note indie-rock degli Irossa. “Una musica contaminata e contaminante” come ama definire la band torinese nata nel 2022. Seguirà il dj set di Nocoply, duo formato da Marco Langella e Tiziano Bruno. Il ricavato andrà ad Aoi, Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, per la raccolta fondi #EmergenzaGaza che sta acquistando beni di prima necessità come cibo, latte in polvere, pannolini, coperte e vestiti invernali direttamente dentro la Striscia. Da quando è cominciato l’assedio di Gaza a inizio ottobre da parte delle truppe israeliane nella striscia sono state uccise oltre 23 mila persone, di cui 10 mila erano bambini. Si tratta di una media di 250 morti al giorno. Il link per la donazione diretta e già presente nella bio Instagram e sulla pagina Facebook della Casa del Popolo. Per prenotare la cena contattare il 3473483221.

Valentina Moro