Un’Italia tutta da scoprire, un viaggio che attraversa il tempo e il territorio: domenica 3 agosto alle 11:45 su La7 si conclude il ciclo di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma condotto dalla giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione del Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, in veste di capotreno d’eccezione.

Sesta e ultima tappa: Lombardia e Piemonte. A bordo dell’iconico treno Arlecchino, il viaggio prende il via dal cuore pulsante di Milano per arrivare alla raffinata Novara, tra cupole maestose, misteriose colonne che “sudano” e piazze ricche di simbolismi e memorie.

Da lì, la locomotiva a vapore ci guida verso la Valsesia, dove la bellezza si manifesta nel silenzio dei paesaggi e nella forza delle tradizioni. A Borgosesia celebriamo i sapori autentici del territorio, tra accoglienza, artigianato e memoria.

Il viaggio si chiude a Varallo, tra spiritualità e arte: il Sacro Monte, con le sue 44 cappelle affrescate e la basilica, regala un’immersione unica nell’anima profonda del Piemonte. Qui si scopre anche l’antica arte dello scapin, la calzatura contadina fatta a mano con scarti di tessuto e canapa, simbolo della creatività e dell’operosità valsesiana.

Tra rotaie d’epoca, racconti poetici e meraviglie nascoste, l’ultima puntata celebra la forza di un’Italia autentica, capace di emozionare a ogni fermata.