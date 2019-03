Sabato 30 marzo nuovo appuntamento con il Mercatino dei Libri, l’iniziativa di autofinanziamento della Biblioteca Astense Giorgio Faletti: grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione L’AltrAsti dalle 9 alle 12.30 in via Goltieri 3a sarà possibile acquistare volumi di ogni genere, soprattutto romanzi, ma anche saggi di economia, politica, sociologia, pedagogia, medicina, religione, storia locale, tutto a 1 euro. Un’occasione per i lettori di fare rifornimento di buoni libri in buono stato. L’offerta è riservata ai privati, per situazioni diverse la direzione si riserva la facoltà di applicare prezzi determinati di volta in volta. Inoltre saranno disponibili anche le borse con il marchio Alto Volume ideato da Giorgio Faletti.