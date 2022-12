A Monale, in questi giorni, l’ottantanovenne Remo Marangon era impegnato a ricreare il suo presepe con i volti dei concittadini. Così, tra le colline dell’Astigiano, adulti, bambini, privati, associazioni si stanno dando da fare per allestire centinaia di diverse versioni della natività per Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, torna come ogni anno a svelare i suoi tesori al pubblico tra Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, Grana, Monale, Montegrosso d’Asti, Passerano Marmorito e San Damiano.

Ecco i primi appuntamenti in calendario. A Castagnole delle Lanze, sabato 3 e domenica 4 sarà aperta la mostra “Presepi fantastici – La Natività rivisitata” realizzata dall’artista Marcello Giovannone nella ex Chiesa dei Battuti Bianchi; la mostra a cielo aperto dei presepi tra le vie del borgo inizia ufficilamente questa domenica.

A Monale domenica si svolgono i Mercatini di Natale e si inaugurano le nuove statue del presepe, disposte tra il paese e la Biblioteca; dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 è previsto uno spettacolo itinerante di canti e balli degli artisti monalesi; alle 16 canti gospel con il gruppo Asti Gospel Choir (in caso di maltempo, si terranno nella chiesa parrocchiale).

Sempre domenica, a Passerano Marmorito, si tiene la seconda edizione dei Mercatini di Natale.

Ad Asti, a cura del Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti, è in corso la mostra “Viaggio tra i presepi italiani” nella Chiesa di San Martino, curiosità e aneddoti sulla tradizione presepiale del Belpaese (fino al 15 gennaio) e questa domenica, alle 15, si svolge la 20ª edizione del Presepe Vivente cittadino con partenza dalla Chiesa di San Rocco: attività supportate dall’associazione “Tutti sotto la Stella”.

Dall’8 dicembre poi, la stagione del presepe prenderà il via ufficialmente anche in tutti gli altri “Paesi dei Presepi”.

Tra le principali novità di questa edizione c’è sicuramente lo straordinario “teatro viaggiante” de La Macchina Magnifica tra i presepi del Monferrato: quattro diversi tour tra i paesi di Oro Incenso Mirra. Nei vari appuntamenti si potrà ammirare l’offerta presepistica dell’Astigiano accompagnati da una guida turistica e numerosi artisti, con spettacoli dal vivo ambientati fra gli innumerevoli e originali rappresentazioni della Natività. I personaggi del presepe della tradizione monferrina prenderanno vita: pastori e bottegai, angeli e sognatori, perfino gli animali racconteranno la meraviglia del Natale.

Si parte l’8 dicembre da Asti, piazza del Palio, alle 10: passeggiata guidata con animazioni spettacolari tra i presepi del centro storico di Monale e pausa pranzo; al pomeriggio, visita ai presepi della borgata Valmolina e finale col grandioso presepe vivente a San Damiano. L’11 dicembre l’appuntamento è a Chieri, piazza Europa, alle 10: viaggio nella storia in compagnia di artisti fra scorci incantevoli e tanti presepi artistici; da Cocconato, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, si andrà alla scoperta degli altri antichi paesi (Aramengo, Passerano, Primeglio, Schierano) nella loro splendida veste natalizia.

Il 18 dicembre da Asti, si andrà a spasso tra panorami di collina, visite e animazione fra antichi borghi e castelli; tappa ai presepi di Frinco; mostra dei 100 presepi e mostra “Il Vangelo delle Colline” sulle tracce del Quarto Re Mago a Castagnole Monferrato; visita allo storico presepe meccanico di Grana creato da Nino Di Muzio. Ultimo appuntamento quello del 30 dicembre, ancora con partenza da Asti, per il tour guidato nel paesaggio vitivinicolo Unesco tra Castagnole delle Lanze e Montegrosso, con passeggiate fra paesi e punti panoramici che ospitano suggestivi presepi.

Il costo del biglietto è di 20 euro (10 per bambini e ragazzi fino a 14 anni, 15 con tessera Abbonamento Musei). Prevendite ad Asti, Fumetti Store, Via Nino Costa, n.9 e a Torino, Easy Nite, via Sacchi, 22. Online www.easynite.it/altro/la-macchina-magnifica/ Informazioni: 328 7069085 (in orario pomeridiano).

La settima edizione di Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato ha il patrocinio della Provincia di Asti, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Gal Basso Monferrato Astigiano. È resa possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, all’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e al Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria. Gli sponsor sono Banca di Asti, Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti, Restauri Marello, Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, Associazione Produttori del Ruchè, Cantina Sociale di Castagnole Monferrato, CentroSport Claviere, Nis – Articoli Tecnici in Gomma, Bruno Drago – Porte e Serramenti, Caredio Group, Cristiano Gavazza – Antincendio, Castelli Decorazioni, V Line Abbigliamento Chieri, Azienda Agricola Le Rondini, Gamba Giovanni Srl – Lavorazione Lamiere.

