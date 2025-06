Le antiche Cantine dei Marchesi Incisa della Rocchetta, a Rocchetta Tanaro, si preparano ad accogliere per la seconda volta una delle serate più attese dell’estate culturale piemontese. Lunedì 15 luglio, nella cornice suggestiva del cortile ottocentesco della tenuta, andrà in scena il Rocchetta Grand Jeté, Galà di Danza che vedrà protagonisti alcuni tra i nomi più brillanti del Royal Ballet di Londra.

Non è un semplice spettacolo, ma un progetto nato da un gesto di solidarietà: nel 2021, in piena pandemia, le Cantine lanciarono l’iniziativa A Bottle for the Arts, con una speciale etichetta di Barbera d’Asti Superiore disegnata da una ballerina della compagnia inglese. Da allora, un’amicizia autentica tra arte e viticoltura ha preso forma, fondandosi su valori condivisi: promozione dei giovani talenti, accessibilità della cultura, rispetto per la tradizione.

Sul palco, a partire dalle 21, si alterneranno stelle internazionali come Steven McRae, Meaghan Grace Hinkis, Sae Maeda, Daichi Ikarashi, accanto a Giacomo Rovero, talento italiano recentemente promosso Solista del Royal Ballet e oggi anche direttore artistico dell’evento. Con loro, altri danzatori della compagnia e il Maestro di Concerto della Royal Opera House, Sergey Levitin, in un programma che unirà classico e contemporaneo con grazia e intensità.

«Con il Rocchetta Grand Jeté – racconta Francesca Massone Incisa, padrona di casa – il nostro impegno quotidiano in vigna e in cantina si apre ancora una volta al mondo dell’arte, offrendo un’esperienza che valorizza il nostro territorio in modo autentico e profondo.»

In linea con la vocazione filantropica dell’iniziativa, saranno riservati biglietti gratuiti a giovani allievi di scuole di danza del Piemonte, grazie al supporto delle Cantine e del Comune di Rocchetta Tanaro. Un segno concreto della volontà di rendere la bellezza della danza accessibile alle nuove generazioni.

Il Rocchetta Grand Jeté si conferma così come ponte creativo tra Piemonte e Londra, tra la forza del paesaggio vitivinicolo patrimonio UNESCO e l’eleganza della danza internazionale, tra la passione per il territorio e quella per l’arte, che insieme sanno emozionare e ispirare.

Spettacolo ore 21:00 | Apertura cancelli ore 20:30

Biglietti disponibili su: www.bigliettoveloce.it

Info: marchesiincisawines.it/rocchettagrandjete